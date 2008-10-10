Модрич сыграет с Украиной

Мы вернем тебя, Лука! :)Один из лидеров сборной Хорватии Лука Модрич признался, что его неуверенные выступления в этом сезоне связаны с незалеченной до конца травмой колена. "Я не доволен своей игрой за Тоттенхэм. Я должен действовать лучше и я могу это делать. Но проблема - травма колена. Я играю через боль", - отметил Лука. Своб обеспокоенность формой Модрича высказал и наставник сборной Хорватии Славен Билич. "Я волнуюсь за его состояние и результаты Тоттенхэма, где ему отведена ключевая роль в полузащите. Его ситуация выглядит не лучшим образом. От него требуют большего, чем Лука сейчас показывает", - сказал тренер. "Мы должны помочь Модричу вернуться на правильный путь и снова выйти на свой прежний уровень", - заключил Билич.