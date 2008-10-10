«Галатасарай» опроверг приглашение Терима

Турецкий Галатасарай разместил на официальном сайте заявление относительно гуляющих в последнее время в турецкой прессе слухов о приглашении на пост главного тренера Фатиха Терима, передает FOOTBALL.UA. "Некоторые органы прессы опубликовали новости о приглашении нами на пост главного тренера в клубе главного тренера сборной Турции Фатиха Терима. Эти новости не соответствуют действительности. Встречи и договоренности с каким-либо лицом, в то время как наш футбольный клуб тренирует другой наставник, не отвечают ни этике Галатасарая, ни мировым взглядам в футболе. Уважаемый Фатих Терим принес много пользы и Галатасараю и сборной. Мы считаем, что такого рода новости публикуются с целью нанесения вреда ему и нам", - говорится в заявлении.