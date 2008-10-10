Тиммер практически восстановился

Прогнозируется, что вратарь сборной Голландии будет готов играть уже к матчу с Исландией в субботу. Эта новость не может не радовать тренера сборной Голландии, куда уже в срочном порядке уговорили вернуться на ближайшие матчи Эдвина ван дер Сара, сообщает FOOTBALL.UA. Тиммер последнюю неделю проходил курс лечения от травмы бедра, которую получил в матче чемпионата против Гронингена. В четверг Хенк уже принял участие в тренировке сборной. "Кондиции Хенка уже близки к оптимальным", сказал Бер ван Марвейк после тренировки, - "Если не возникнет непредвиденных осложнений, то он сможет принять участие в игре с Исландией".