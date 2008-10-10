Силва восстанавливается по графику

Полузащитник Валенсии, восстанавливающийся после операции, очень рад, что его команда даёт отличный результат в чемпионате, и демонстрирует при этом неплохую игру, сообщает FOOTBALL.UA. По словам Давида успехи Валенсии лишь помогают ему восстанавливаться. Силва сделал эти заявления во время получения золотых медалей от представителей генаралитета за спортивные заслуги. Валенсийское правительство одарило золотыми медалями всех футболистов Валенсии и других клубов автономии (Вильярреал), которые причастны к успеху национальной сборной минувшим летом. «Я очень хочу играть, поэтому моё желание восстановиться как можно скорее – огромно. Пока что всё идёт по плану, именно так, как и предполагалось. Надеюсь, в скором времени я смогу отбросить костыли и начать полноценно тренироваться, потихоньку набирая форму», - заявил Силва. Кроме того Давид сказал, что желает своей национальной сборной, где он временно отсутствует, самого лучшего результата в отборочных матчах чемпионата Мира: «На данный момент всё идёт хорошо и команда продолжает придерживаться той же игры, которая позволила выиграть нам чемпионат Европы. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе. Сейчас нам предстоит два непростых поединка, которые обязательно нужно выиграть»