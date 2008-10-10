Ван Бронкхорст уйдет из сборной через два года

33-летний футболист Фейеноорда планирует пробиться с национальной командой в финальный турнир Чемпионата Мира 2010, а затем закончить международную карьеру, сообщает FOOTBALL.UA. Ван Бронкхорст имеет на своем счету 84 поединка в футболке национальной команды и не собирается пока что останавливаться на достигнутом. "Я уверен в своих силах. Чувствую, что смогу еще пригодиться команде и надеюсь на участие в следующем Чемпионате Мира". Защитник сейчас находится в отличной физической форме, хоть только недавно восстановился от травмы. Ярким примером кондиций ван Бронкхорста является его гол Италии на последнем Чемпионате Европы. Джио уже под завес поединка совершил впечатляющий забег к штрафной соперника и завершил точным ударом стремительную контратаку, которую сам же и начал. Далеко не каждому молодому игроку под силу сделать подобное. "Я уже хотел заявить о завершении международной карьеры, но, посмотрев на состояние своего здоровья, передумал. Если чувствуешь, что можешь продолжать, то не следует упускать такую возможность", говорит ван Бронкхорст. В среду матчем с Норвегией поставит точку на своих играх в сборной другая легенда голландского футбола Эдвин ван дер Сар. После этого Джио станет игроком с наибольшим количеством матчей в форме национальной команды.