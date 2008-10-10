Украинец вышел в финал Кубка Кремля

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал парного разряда турнира в Москве. На Кубке Кремля Сергей играет в паре с итальянцем Потито Стараче. В полуфинале им удалось в напряженном поединке обыграть пару Давид Скох/Игорь Зеленай - 6:3, 6:7, 16-14 Отметим, что дуэт Стаховский/Стараче стал парой с самым низким рейтингом в сетке турнира. Однако, это не помешало теннисистам пробиться в финал. В финале им будут противостоять либо Хасс/Хатчинс, либо Ллодра/Санторо. За выход в финал Сергей и Потито получат $34 000 на двоих. В случае победы, сумма увеличится до $55 000. Ранее украинско-итальянский дуэт Стаховский/Стараче без борьбы вышел в полуфинал В одиночной сетке Кубка Кремля Стаховский вылетел в первом раунде, проиграв французу Полу-Анри Матье.