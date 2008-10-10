Янкович мучает боль в спине

Сербская теннисистка Елена Янкович могла сняться с матча 1/8 финала из-за боли в спине. "Боль я почувствовала сегодня утром на тренировке. Во время игры она стала такой сильной, что я еле сдерживалась, чтобы не закричать. При счете 0:2 во втором сете я уже хотела прекратить борьбу, но судья сказал, что нужно дождаться перехода", - сказала Янкович на послематчевой пресс-конференции. Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. "Из-за боли я не могла нормально подавать, - продолжила она. - Я вызвала врача, чтобы наложить мазь и принять болеутоляющих таблеток. Когда они подействовали, я смогла играть нормально. Чтобы боль снова не появилась, мне приходилось накладывать мазь при каждой смене сторон". Янкович заметила, что одной из причин, почему она продолжила борьбу и не снялась с игры, стал ее статус лучшей теннисистки мира. "Я - первая ракетка мира, и это накладывает обязательства. Я должна всегда бороться до конца", - заявила она. Отвечая на вопрос, что для нее важнее - быть первой ракеткой мира или выиграть турнир Большого Шлема, сербка призналась, что обе вещи одинаково важны. "Я уже вошла в историю как первая ракетка мира. Мне всего 23 года, и у меня еще есть время, чтобы выиграть турнир Большого Шлема", - заключила она. Янкович поспорит за путевку в полуфинал с итальянкой Флавией Пеннеттой. Лучший украинский теннисистСергей Стаховский вышел в финал парного разряда турнира в Москве.