Коломойский проявил интерес к «Арсеналу»

Известный украинский бизнесмен и владелец днепропетровского Днепра Игорь Коломойский заинтересовался киевским Арсеналом. Коломойский, как один из основных держателей акций Приватбанка, который является спонсором киевского Динамо, также тесно сотрудничает с братьями Суркисами. Как сообщает Чемпионат.ру, уже несколько месяцев ведутся переговоры о покупке Игорем Коломойским второго столичного клуба. Скорее всего речь идет о скрытом финансировании. Конечно, бизнесмен нигде не подпишется, что именно он будет финансировать Арсенал, так как УЕФА запрещает контроль одного человека над двумя командами. Киевский Арсенал, владельцем которого в данный момент является Вадим Рабинович, занимает одиннадцатую позицию в УПЛ, имея в своем активе 10 очков.