Погиб знаменитый российский спортсмен

Сегодня, 10 октября, в ДТП погиб знаменитый российский лыжник Алексей Прокуроров. О гибели олимпийского чемпиона и чемпиона мира по лыжным гонкам Алексея Прокуророва сообщает «Корреспондент». Алексей Прокуроров погиб в ДТП утром в пятницу во Владимире. Как заявили в пресс- службе УВД Владимирской области, Прокуророва сбила машина в районе железнодорожного вокзала. Автомобилем управлял житель Вяткино Судогодского района Владимирской области, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови. От полученных травм Прокуроров скончался на месте. Завоевал золотую медаль на олимпийских играх в Калгари (1988) в лыжной гонке на 30 км, в этой же дисциплине выиграл чемпионат мира 1997 года в Норвегии. Спортивную карьеру Алексей Прокуроров завершил в 2002-м. В апреле 2006 года был назначен старшим тренером женской сборной России по лыжным гонкам. Прокуророву было 44 года.