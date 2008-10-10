Федерер едет в Мадрид

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил свое участие в турнире серии Masters в Мадриде. На следующей неделе Федерер сыграет в Мадриде после трехнедельной паузы, которую он взял для отдыха и восстановления сил. "Без сомнений, это замечательно - знать, что мы можем расчитывать на участие Роджера Федерера и в этом году. Условия и тип покрытия в Мадриде идеальны для его игры. Мы надеемся, он прибудет сюда свежим и отдохнувшим, и мы сможем наслаждаться его лучшей игрой", - заявил директор турнира Маноло Сантана. Напомним, что Федерер выиграл этот турнир в 2006 году и играл в финале в 2007. Ранее лучший теннисист мира последних лет Роджер Федерер принял решение отдохнуть от большого спорта, отправившись отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты. Роджер Федерер взял перерыв в теннисной карьере, чтобы поправить свое здоровье и подготовиться к борьбе за возвращение звания первой ракетки мира. В настоящее время лидером мирового рейтинга ATP является испанец Рафаэль Надаль.