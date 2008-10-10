Бокс. Ляхович не думает о пенсии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 32-летний белорус Сергей Ляхович заявил, что не собирается уходить из бокса. "Все разговоры о завершении карьеры - слухи, - заявил Сергей Ляхович. - Как раз наоборот: я вновь приступил к тренировкам и самочувствие отличное. На самом деле отличное. У меня давно такого не было, чтобы совершенно ничего не беспокоило". Также Ляхович рассказал, что проигрыш Валуеву в своем последнем бое, не довлеет над ним: "Я по-прежнему работаю со своим тренером Томми Бруксом. В том, что я проиграл, нет его вины. Наоборот, у нас появилось еще более сильная мотивация, чтобы идти вперед. О планах пока рано распространяться. Задумки есть, мы работаем над ними, но о чем–то конкретном вроде даты следующего боя или имени будущего соперника я смогу говорить только через месяц". Ляхович согласился с тем, что что вернуться на вершину сложнее, чем просто подняться на нее: "Полностью согласен. Конечно, на таком уровне легких путей вообще нет, но тому, кто уже был чемпионом и отдал пояс, всегда сложнее, чем тому, кто еще не завоевывал титул. Бывший чемпион мира словно красная тряпка для тех, кто стоит в рейтинге ниже. Лучший способ заявить о себе - победить чемпиона. Пусть даже и не в титульном бою. Но я сейчас тоже злой: я потерял пояс в ситуации, когда не должен был этого делать, и хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву". Возвращаясь к персоне Валуева, Сергей Ляхович сказал: "Пожалуй, Валуев - это единственный боксер, с которым я бы очень хотел вновь встретиться на ринге. Чтобы доказать - и прежде всего самому себе, - что я мог и должен был его побеждать. В конце концов, то обстоятельство, что Николай не смог досрочно закончить бой против человека, который боксировал одной рукой, много говорит о нем как о боксере". Сергей Ляхович завоевал чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе в 2006-м году, победив Лэймона Брюстера, однако уже в следующем бою свой титул потерял, проследовав за канаты после удара Шэннона Бриггса. С тех пор Ляхович предпринял попытку вернуться на ринг, однако вчистую проиграл россиянину Николаю Валуеву.