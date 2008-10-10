Завтра - долгожданный поединок Виталия Кличко с Сэмюэлем Питером

Завтра поздно вечером на ринге «02 Arena» в Берлине состоится бой, которого уже давно ждали все любители бокса. Почетный чемпион мира украинец Виталий Кличко встретится с нигирийцем Сэмюэлем Питером. На кону – титул чемпиона мира WBC в супертяжелой весовой категории. Завершивший несколько лет назад выступления в профи-боксе Виталий Кличко, решил вернуться на ринг, чтобы на пару с братом Владимиров завладеть тремя основными поясами профессионального мирового бокса. Напомним, что младший из братьев – Владимир Кличко – является действующим чемпионом мира по версиям IBF и WBO.