На матч Украина - Хорватия осталось 10% билетов

Об этом заявил вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко. «Все службы, подразделения, начиная от аэропорта готовые к приему национальной сборной Украины и сборной Хорватии, а также к приему официальных лиц с нашей и гостевой стороны. Готовы медицинская, санитарная, пограничная, таможенная, гостиничные, охранительная, сопроводительная службы. Все готовы», - заявил С. Стороженко, передает «Спорт.com.ua». Кроме того, стало известно, что на стадионе ожидается аншлаг. В кассах остались непроданными только 3500 тысячи билетов (стадион вмещает 37000 зрителей). Напомним, отборочный матч ЧМ-2010 между сборными Украины и Хорватии состоится 11 октября в Харькове на стадионе «Металлист» . Начало игры в 20:00, прямая трансляция на ТРК «Украина».