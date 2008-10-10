Футбол. Еще один украинский тренер возглавил российский клуб

В пятницу после сбора основного состава «Луча-Энергии» по окончании коротких каникул на базе команды во Владивостоке игрокам был представлен главный кандидат на пост главного тренера – Семён Альтман, сообщает официальный сайт клуба. После рассмотрения нескольких кандидатур правление остановило выбор на Семене Альтмане как на специалисте с большим опытом, способном решать поставленные задачи в сложной ситуации. Семён Альтман известен своей работой с национальной сборной Украины, олимпийской сборной Республики Корея, а также с клубами «Черноморец» (Одесса), «Динамо» (Москва), «Зимбру» (Кишинёв), «Металлург» (Донецк).