Форвард «Тоттенхэма» может стать депутатом Ставропольской Гордумы

Форвард сборной России по футболу, выступающий ныне за английской клуб «Тоттенхем» Романа Павлюченко внесен в список кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы от партии «Единая Россия», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на городскую избирательной комиссию. Выборы в Думу Ставрополя пройдут 12 октября. В случае избрания, отметил в интервью журналистам Павлюченко, «из-за профессиональной занятости мне не просто будет принимать в работе гордумы непосредственное участие, но и советом, и конкретным вкладом в перспективны развития в городе физкультуры и спорта, намерен помогать».