Бокс. Узелков «приближается» к титулу чемпиона мира

На 87-й Ежегодной конвенции WBA, проходившей в Доминиканской республике на прошлой неделе, было принято решение, что перспективный украинский полутяж Вячеслав Узелков (19-0-0, 12 КО, №3 WBA, № 6 WBO), защищающий цвета K2 East Promotions, проведёт отборочный поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA, принадлежащий сейчас аргентинцу Уго Гараю, передает K2 East Promotion. Соперник Узелкова на данный момент не определен, но наиболее вероятно, что им станет либо известный американский боксер Юзеф Мэк (26-2-2, 16 КО), либо француз Рашид Канфуа (29-6-0, 23 КО). Предположительно, "элиминаторный" бой состоится в Киеве в конце ноября. Отметим, что примерно в это же время – 22 ноября - действующий чемпион WBA в полутяжёлом весе Уго Гарай проведет защиту титула в Германии против суперпопулярного там боксёра Юргена Брамера.