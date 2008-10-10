Формула-1. Кубица: титул выиграет Хэмилтон

Пилот «БМВ-Заубера» Роберт Кубица выступил с критикой гоночного стиля Льюиса Хэмилтона. Поляк также заявил, что его друг Фернандо Алонсо не перешел в «БМВ-Заубер», так как не соответствует философии команды. «Мой разум подсказывает, что титул выиграет Хэмилтон, но сердце болеет за Массу. Многим пилотам не нравится гоночный стиль Льюиса. Есть два подхода: можно навязывать соперникам жесткую борьбу, но не выходить за рамки дозволенного, или быть самоуверенным и создавать опасность для других гонщиков. Маневры Хэмилтона против Алонсо и Глока в Монце это уже перебор. Что касается возможного перехода Фернандо в мою команду, то думаю, он никогда не был убежден в том, что «БМВ-Заубер» является для него хорошим вариантом. Алонсо не соответствует философии баварской конюшни», – цитирует Кубицу СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на немецкую газету Bild.