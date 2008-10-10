Уильямс: Де Ла Хойя нокаутирует Пакьяо за три раунда

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Пол Уильямс уверен в том, что американец Оскар де ла Хойя сумеет одержать досрочную победу над филиппинцем Мэнни Пакьяо. "Оскар нокаутирует Мэнни в течении трёх первых раундов", – сказал Уильямс в интервью boxingscene, передает Чемпионат.ру. – Уверен в том, что удары, которые будет выбрасывать Пакьяо не нанесут серьёзного урона де ла Хойе, потому что он слишком мал. Это разные весовые категории и поэтому преимущество будет на стороне Оскара, который уверенно расправится с авантюристом Мэнни". Напомним, что поединок Пакьяо – де ла Хойя состоится 6 декабря на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.