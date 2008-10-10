Президент ФИФА завтра прибудет в Грузию

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер 11 октября прибудет в Тбилиси, сообщает ИТАР-ТАСС. Как рассказали представители Федерации футбола Грузии (ФФГ), швейцарец ознакомится с работой ФФГ, посетит учебно- тренировочную базу сборной в Сагурамо (пригород Тбилиси), встретится с президентом страны Михаилом Саакашвили. 11 октября вечером Блаттер будет присутствовать на отборочном матче ЧМ- 2010 между сборными Грузии и Кипра, который состоится на Национальном стадионе имени Бориса Пайчадзе. Это будет второй визит главы ФИФА в Грузию. В первый раз он побывал здесь в мае 2003 года, приняв участие в церемониях открытия учебно- тренировочной базы сборной Грузии и здания ФФГ, построенных на средства ФИФА.