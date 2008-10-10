Голкипер признал свою вину в нападении на арбитра

Голкипер МТЗ-РИПО Александр Сулима в матче чемпионата Белоруссии против “Нафтана” применил рукоприкладство арбитру поединка (умышленный толчок в грудь судьи) за что был дисквалифицирован федерацией футбола страны на один год. После того как эмоции поутихли вратарь полностью признал свою вину. "Для меня это станет катастрофой. Полностью признаю свою вину. Сдали нервы, не сдержался. Я искренне сожалею о содеянном и прошу прощения у всех. До вынесения вердикта думал, что дисквалифицируют максимум до конца сезона. А тут целый год! Это очень много", — цитирует слова Сулимы Чемпионат.ру со ссылкой на газету "Советская Белоруссия".