Сарсания: Адвокат остается в «Зените»

Советник президента «Зенита» по трансферной политике Константин Сарсания сообщил, что главный тренер петербургского клуба Дик Адвокат близок к подписанию нового контракта с «Зенитом». «Знаю, что поклонники «Зенита» беспокоятся, останется ли в команде Дик Адвокат. Могу сказать, что волноваться им осталось не больше недели. Дик остается в «Зените». Осталось уладить формальности по новому контракту. Дик очень многого добился в «Зените». Его ценят, в его работе заинтересованы. Повторю: примерно через неделю о продолжении его деятельности в «Зените» будет объявлено официально. Тренировать «Зенит» в следующем сезоне будет Дик Адвокат», – сказал Сарсания в интеврью газете Спорт день за днем.