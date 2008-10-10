Червоненко: Роспуск Верховной Рады – не главная угроза для Евро-2012

Глава Национального агентства по вопросам Евро-2012 сделал заявление относительно возможных последствий роспуска Верховной Рады для Евро-2012. Текст заявления «СПОРТглавреду» передали из пресс-службы Нацагентства. «Одной из основных задач Нацагентства является привлечение иностранных инвестиций для строительства и реконструкции объектов Евро-2012. Для этого мы разработали и подали на рассмотрение Кабмина законопроекты по упрощению разрешительных процедур при строительстве объектов Евро-2012 и внедрению в Украине принципов «единого окна». К сожалению, правительство до сих пор не подало эти законопроекты в Верховную Раду. Кроме того, некоторые законопроекты правительства предусматривают, фактически, внедрение «ручного режима» решения вопросов. Поэтому, считаю, что роспуск Верховной Рады не является главной угрозой Евро-2012. Гораздо важнее сегодня объединить усилия власти в центре и на местах в противодействии мировому финансовому кризису. Мы должны создать такие инвестиционные условия, при которых инвесторы будут заинтересованы вкладывать деньги, высвобожденные во время кризиса, в украинские дороги, отели, аэропорты. Для этого я, как глава Агентства, совершу в октябре ряд рабочих поездок в принимающие места, где мы сообща с местной властью разработаем план действий по привлечению инвестиций в условиях глобального финансового кризиса.»