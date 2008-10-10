Димитров: Валуеву боксировать с Холифилдом было бы смешно

Борис Димитров, менеджер чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева, распространил заявление, в котором прояснил ситуацию насчет возможного боя свеого подопечного с четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом. «Я и сам Николай получили сведения о возможном бое против Эвандера Холифилда вчера от Дона Кинга, который является сопромоутером Николая, – говорится в этом заявлении. – Господин Кинг спросил меня: «Борис, ты знаешь что-нибудь об этом? Слышал, что Нико следующий бой проведет против Холифилда?» Я ответил, что впервые слышу о таком бое. Кинг также сказал, что ничего не знал о нем ранее. Мы с Николаем сделали соответствующее заявление... На тот момент мы ничего не знали о переговорах между господином Зауэрландом и Эвандером Холифилдом». «Мы получили сведения от немецких коллег, что компания Sauerland Event на самом деле ведет переговоры с господином Холифилдом, – приводит слова Димитрова ALLBoxing.ru. - Представители Sauerland Event поинтересовались нашим мнением об этих переговорах. Мы заявили, что категорически возражаем против данной идеи. Мы не испытываем ничего, кроме уважения, к такому бойцу как Эвандер Холифилд и восхищены его поразительными достижениями. Но что о нас подумают? Что мы ищем славы, дерясь со «стариками». Не хочу оскорблять мистера Холифилда, но ему уже почти 46 лет. Сегодня мы сообщили в Sauerland Event о своем решении: мы возражаем против боя с Эвандером Холифилдом... Господин Кинг поддерживает нас в этом. Хочу еще раз подчеркнуть: мы уважаем Эвандера Холифилда, мы восхищаемся его достижениями, но Николай не хочет боксировать с ним. Это было бы смешно!»