Асатиани: Российский чемпионат значительно сильнее украинского

Защитник Малхаз Асатиани, который перешёл в киевское "Динамо" из московского "Локомотива", считает, что российский чемпионат сильнее украинского. "Здесь, конечно, футбол хороший и интересный. Но я неоднократно говорил, что российский чемпионат значительно сильнее. Не буду этого скрывать, думаю, многие со мной согласятся. Но на Украине прогресс тоже очевиден. Ещё недавно за чемпионство боролись только две команды, а сейчас уже как минимум четыре. Можно сказать, уровень местного чемпионата растёт с каждым годом", — сказал Асатиани. Также футболист заявил, что его не пугает конкуренция. "Подобная ситуация в любом серьёзном клубе, это нормально. Я ни на кого не смотрю как на конкурента, просто выполняю свою работу. Тренируюсь, а всё остальное решает тренер. Команда у нас действительно очень сильная, причём не только в защите, но и во всех остальных линиях. Это мы доказали в Лиге чемпионов, где провели хорошие матчи, и в чемпионате Украины", — цитирует Асатиани официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».