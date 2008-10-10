Вукоевич: Хорватия все же сильнее Украины

Накануне игры со сборной Украины полузащитник сборной Хорватии и киевского Динамо Огнен Вукоевич прогнозировал тяжелую и напряженную борьбу. "Конечно, в субботу в Харькове нас ждет сложный поединок. У Украины очень хорошая национальная команда, и они говорят, что матч с нами очень важен. Они отлично стартовали в квалификации, взяв шесть очков в первых двух матчах. Украина - опытная команда, лидерами которой являются Шевченко, Тимощук и Воронин. Вдобавок, есть еще молодежь, а также игроки киевского Динамо и Шахтера. Это будет трудный матч, но я настроен оптимистично. Думаю, что Хорватия все же сильнее". Вукоевич подчеркнул, что, учитываю потерю очков в матче со сборной Англии, игра со сборной Украины становиться еще более принципиальной: "Субботний матч с Украиной действительно очень важен для нас, на нас оказывается серьезное давление, но атмосфера в команде хорошая. Будет непросто, но у нас квалифицированная команда с хорошими игроками - более опытными, чем у Украины. Они сейчас создают абсолютно новую команду. Надеюсь, что мы проведем хороший матч, и я думаю, что наша команда сможет взять три очка", передает FOOTBALL.UA. Огнен Вукоевич перешел в киевское Динамо летом этого года из Динамо (Загреб). За национальную сборную Хорватии провел 14 матчей, забил 1 мяч. Поединок между сборными Украины и Хорватии пройдет в субботу, 11 октября в Харькове.