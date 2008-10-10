Суркис: Евро-2012 отреагирует на изменение политического климата

В эфире ТРК Украина президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис рассказал, как внеочередные парламентские выборы повлияют на ситуацию с подготовкой к Евро-2012, сообщает пресс-служба ФФУ. "Я был бы неискренним, если бы стал утверждать, что такое деликатное растение, как проект Евро-2012 никак не отреагирует на изменения в политическом климате территории, где мы собираемся не только вырастить это уникальное дерево, но и собрать из него плоды немного больше чем через четыре года", - заявил Григорий Суркис. "Считаю, что главным заданием в ситуации, которая сложилась, является сохранение статус-кво Евро-2012, как общенационального гуманитарного проекта, что ни при каких условиях не может стать разменной картой в сегодняшней политической конъюнктурной борьбе", - отметил глава ФФУ. "Я уже говорил это на заседании Исполкома УЕФА в Бордо и повторюсь опять: в Украине не было, нет, и не может быть оппозиции к проведению Чемпионата Европы 2012 года по футбола. Именно такое содержание ответа нашло понимание у руководства УЕФА и дало нам возможность продлить процесс подготовки к турниру", - рассказал Суркис. "После 18 апреля 2007 года весь без исключения украинский политикум должен пройти испытание проектом Евро-2012, чтобы доказать общественности свою действенность в решении общегосударственных заданий такого масштаба", - отметил президент ФФУ. "В связи с этим я напоминаю, что лидеры всех политических сил задекларировали среди своих главных приоритетов безусловное содействие продвижению проекта Евро-2012. Большинство наших сограждан ожидают и надеются на позитивные результаты этой работы", - подчеркнул Григорий Суркис.