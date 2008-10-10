Валуев учит Кличко, как победить Питера

Российский боксер Николай Валуев дал совет украинцу Виталию Кличко, которому предстоит поединок с нигерийцем Сэмюэлом Питером за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). По словам Валуева, Кличко сможет победить, если будет сдерживать Питера на дальней дистанции. Об этом сообщает интернет-издание Fightnews.com. Россиянин отметил, что Питер обладает очень сильным ударом, которого Кличко следует опасаться. По словам Валуева, нигериец хорошо действует на ближней дистанции. Валуев предположил, что бой может продолжаться все 12 раундов. Валуев добавил, что на месте Кличко он не стал бы возобновлять карьеру после четырехлетнего перерыва. Россиянин пожелал украинцу победы в поединке с Питером. Издание также приводит мнение "временно недействующего чемпиона" (champion in recess) по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) Руслана Чагаева из Узбекистана. По словам узбекского боксера, шансы Кличко и Питера равны, но если бой не завершится досрочно, более опытный украинец одержит победу. Бой Кличко-старшего с Питером состоится в субботу, 11 октября, на арене O2 World Arena в Берлине. В этом поединке на кону стоит титул чемпиона мира по версии WBC, который в настоящее время принадлежит нигерийцу. Кличко владел титулом WBC в конце 2005 года, когда объявил о завершении карьеры. Организация предоставила украинцу звание "почетного чемпиона" и право провести поединок за чемпионский титул, если Кличко решит вернуться в спорт.