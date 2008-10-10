Австрийцы отказались строить во Львове стадион к Евро-2012

Австрийская строительная компания Alpine Bau GmbH отказалась участвовать в проекте по возведению во Львове стадиона к чемпионату Европы по футболу 2012 года, сообщил в пятницу управляющий делами фирмы Роман Эстербауэр. По его словам, львовские власти выделяют недостаточно средств на строительство этого спортивного объекта - всего 85 миллионов евро, включая НДС. «Строительство этого стадиона с учетом всех требований, которые превышают предъявляемые УЕФА, а также специальных пожелания города, за эту сумму нереализуемо», - цитирует Эстербауэра «РИА«Новости». Предполагалось, что компания построит стадион на 33 тысячи мест до июля 2010 года. Ранее сообщалось, что стоимость составляет приблизительно 100 миллионов евро. Соглашение с компанией Львовская горадминистрация планировала подписать в ближайшие дни.