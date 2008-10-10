Экс-наставник «Луча-Энергии» просит прощения у болельщиков

Теперь уже экс-наставник «Луча-Энергии» Зоран Вулич перед отъездом из Владивостока выразил сожаление по поводу результатов команды в сезоне и попросил прощения у приморских болельщиков. «Я выражаю искренние сожаления, что не смог добиться с командой лучших результатов, показать лучшую игру. Мне жаль футболистов, которые не смогли вместе со мной достигнуть нужных побед, жалко болельщиков, которые не смогли их увидеть, жалко Владивосток, для которого футбол значит очень многое, жалко приморцев. Знаю, что команда играет для каждого из них большую роль. Прошу у них прощения за то, что их надежды не были оправданы», - цитирует Вулича «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.