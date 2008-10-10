«Ювентус» положил глаз на игрока «Арсенала»

Соперник "Зенита" в группе H Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" заинтересовался защитником лондонского "Арсенала" Эммануэлем Эбуэ. Переход игрока может состояться в январе 2009 года после открытия зимнего трансферного окна в Европе. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. 25-летний ивуарийский защитник привлек внимание селекционеров "Ювентуса" благодаря своей высокой скорости и атлетизму. Эбуэ играет на правом фланге в обороне, но может выступить и на позиции полузащитника. В шести матчах чемпионата Италии "Ювентус" набрал лишь девять очков. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.