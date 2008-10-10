Кличко «проиграл» Питеру в весе

В Берлине состоялось взвешивание боксеров-тяжеловесов Виталия Кличко и Сэмюэла Питера, которым 11 октября предстоит провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Вес Кличко составил 112 килограммов, и он оказался на три килограмма легче своего соперника, сообщает «Спорт». Взвешивание проходило в Берлине, где и состоится бой Питер - Кличко. Рост украинца составляет 202 сантиметра, и он на 18 сантиметров выше Питера. В настоящее время чемпионом мира по версии WBC является нигерийский боксер. Однако Кличко, не выходивший на ринг с декабря 2004 года, владеет титулом "почетного чемпиона". Отметим, что звания чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) принадлежат Владимиру Кличко - младшему брату Виталия. Если Виталий Кличко победит Питера, то впервые в истории бокса чемпионскими титулами в тяжелом весе по разным версиям будут владеть родные братья.