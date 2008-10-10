Коллер: Выиграть в Москве у «Спартака» - это серьезно

Нападающий «Крыльев Советов» Ян Коллер объяснил, почему он начал забивать за свою новую команду лишь в последних матчах. Любому игроку, даже такому опытному, как я, нужно время, чтобы на практике понять, чего от него требуют и чего ждут. Так получилось, что на протяжении семи первых матчей не мог забить. Согласитесь, что не только от самого форварда зависит состояние его бомбардирского счета. Команда тоже ведь перестраивалась и меняла стиль игры. От чемпионата Европы остались тяжелые воспоминания. Сценарий нашего поединка с Турцией — редчайшее для футбола явление, и жаль, что все развернулось против нас. Но к моей клубной карьере те события не имеют никакого отношения. Лучшим матчем «Крыльев», за то время, что я играю в Самаре, стал последний матч со «Спартаком», который мы выиграли в хорошем стиле. Это была очень важная победа и в психологическом плане, и в турнирном. Жаль только, что я в этой игре не забил, ведь пара неплохих моментов у меня была. Пара моментов — это тот минимум, который я имею в любом матче. Однако на фоне победы команды мое личное сожаление ничего не стоит. Выиграть в Москве у «Спартака» — это серьезно. И в Нюрнберге, и в Дортмунде, и в Брюсселе, и в Праге я чувствовал себя комфортно и уверенно, старался приносить пользу, забивал голы и помогал забивать своим парт¬нерам. Судя по всему, это получалось неплохо, раз на меня до сих пор есть спрос», – цитирует чешского форварда Спорт день за днем.