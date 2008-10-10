Игроков «Спартака» оштрафовали на огромную сумму

В пятницу состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие решения: За бросание пиротехнических средств болельщиками в матче«Рубин» - «Спартак»(Нч) оштрафовать ФК «Рубин» на 10 тысяч рублей. За бросание предметов на беговые дорожки болельщиками в матче «Зенит» - «Луч-Энергия» оштрафовать ФК «Зенит» на 10 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками в адрес игроков команды соперника в матче «Химки» - ЦСКА оштрафовать ПФК ЦСКА на 20 тысяч рублей За бросание предметов на поле болельщиками оштрафовать ПФК ЦСКА на 10 тысяч рублей. За бросание предметов на поле болельщиками оштрафовать ФК «Химки» на 10 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды (2 удаления) в матче «Спартак» М – «Крылья Советов» оштрафовать игроков ФК «Спартак» на 100 тысяч рублей, сообщает официальный сайт РФС.