Роналдо: Я не могу выполнять все требуемые нагрузки

Известный бразильский форвард Роналдо восстановился после тяжёлой травмы колена и в ближайшее время возобновит тренировки. "На данный момент нога по-прежнему слаба, и я не могу выполнять все требуемые нагрузки. Однако самое главное состоит в том, что у меня нет болевых ощущений, колено не беспокоит. Вероятно, в понедельник я начну тренироваться в составе "Фламенго", — заявил Роналдо в интервью La Gazzetta dello Sport, передает Чемпионат.ру. Напомним, что в настоящее время 32-летний форвард не связан контрактом ни с одним клубом.