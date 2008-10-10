Кубок Кремля. Троицки совершил «подвиг»

Виктор Троицки сумел повторить сомнительное достижение известного американца Тодда Мартина, уступив в четвертьфинале Кубка Кремля Мише Звереву из Германии 4-6, 6-3, 5-7. При этом сербский теннисист вёл в решающей партии 5-1 и имел матчбол. То же самое случилось и с Мартином в полуфинале Уимблдона 1996 года. Во встрече с Маливаем Вашингтоном Тодд был впереди 5-1 в пятом сете, но умудрился проиграть, передает Чемпионат.ру. После чего в скором времени поседел. Остаётся только пожелать Троицки избежать подобной участи. А Звереву теперь предстоит встреча с победителем матча Давыденко – Сафин.