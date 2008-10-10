Хоккей. Чешский клуб присоединяется к КХЛ

Представители чешского клуба "Энергия" из Карловых Вар провели переговоры с руководством Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о присоединении к КХЛ с сезона-2009/10. Об этом сообщает «Спорт». При этом окончательного решения по поводу участия "Энергии" в турнире пока не принято. Главным препятствием для вступления чехов в лигу является бюджет "Энергии". По регламенту КХЛ, сумма зарплат хоккеистов клуба должна составлять не менее 300 миллионов рублей. Сколько сейчас "Энергия" тратит на игроков, не уточняется, однако известно, что в зарплатной ведомости чехов значится сумма меньше указанной. Представители "Энергии" пообещали, что смогут привести бюджет в соответствие с требованиями КХЛ. "Энергия" должна представить гарантии своего участия в чемпионате КХЛ сезона-2009/10 в январе 2009 года. Ранее организаторы КХЛ неоднократно заявляли, что будут приветствовать вступление в лигу европейских клубов. В настоящее время в КХЛ выступают команды из России, Латвии, Белоруссии и Казахстана.