«Челси» требует вернуть ему 16 млн., уплаченных за Микеля

Лондонский "Челси" в ближайшее время инициирует судебный процесс против норвежского клуба "Лин" и его бывшего руководителя Моргена Андерсена. "Аристократы" требуют вернуть £ 16 млн, которые они заплатили в июне 2006 года за нигерийского полузащитника Оби Микеля. Такое решение было принято после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Андерсена, который обвиняется в подделке контрактов футболистов "Лина". По утверждению представителей "Челси" контракт Микеля был фальшивым, что позволило Андерсену обманным путём заработать £ 4 млн Напомним, остальные 12 млн из 16 были перечислены "Манчестер Юнайтед", который так же претендовал на нигерийца, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на сайт guardian.co.uk.