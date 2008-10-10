Убийцу знаменитого российского спортсмена посадили на… 15 суток

Водителю, в пятницу во Владимире сбившему насмерть олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Алексея Прокуророва, суд назначил 15 суток ареста за административное правонарушение - вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре города, уже в ближайшее время может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Водитель Мацора Ю.В., 1985 года рождения, 18 июля этого года был лишен права управления транспортными средствами мировым судьей Судогодского района. После произошедшего сегодня ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Мацора был направлен на медицинское освидетельствование, в результате которого было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ГИБДД. В пятницу в 07:14 по московскому времени в городе Владимире на перекрестке улиц Коммунальный спуск и Урицкого водитель автомобиля "ВАЗ-2114" Мацора Ю.В., житель поселка Вяткино Судогодского района Владимирской области, совершил наезд на олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, тренера молодежной сборной России по лыжам Алексея Прокуророва. В результате ДТП от полученных травм Прокуроров скончался на месте происшествия. Водитель "Жигулей" не справился с управлением и выехал с проезжей части дороги на обочину, сбил пешехода - Алексея Прокуророва - и врезался в забор. В результате ДТП также пострадал один из пассажиров машины - он был доставлен на обследование в больницу "скорой помощи".