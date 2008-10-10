Улье: В сборную Франции главным тренером не вернусь никогда

Бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье опроверг информацию о том, что он может стать новым тренером сборной Франции. «Меня абсолютно устраивает мое нынешнее положение в Федерации футбола Франции. Я пообещал многим, что не покину пост технического директора сборной. Желания менять что-то у меня тоже нет. Поэтому я отказываю все клубам, которые предлагают мне работу. Никогда не вернусь в сборную Франции в качестве главного тренера», – приводит слова Улье СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports. Напомним, что также на пост главного тренера сборной претендуют Дидье Дешам, Лоран Блан и Жан Тигана.