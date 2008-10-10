Капелло: Терри может не сыграть против Беларуси

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло, чья команда готовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2010 против команд Казахстана (11 октября) и Белоруссии (15 октября) заявил, что Джон Терри помимо домашней встречи с казахстанцам может пропустить и матч в Минске. "Терри может не сыграть и против сборной Белоруссии. Но у нас есть 23 игрока, и я уверен, что Джону найдётся достойная замена. Наша игра против сборной Хорватии очень обнадёживает. Однако в Загребе мы всего лишь набрали три очка, и сейчас необходимо выигрывать вновь", – цитирует Капелло Чемпионат.ру со ссылкой на газету The Independent..