Тоттенхэм дает за Срну 15 миллионов евро

После мадридского «Реала» и «Ливерпуля» в гонку за полузащитником «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срной включился английский «Тоттенхэм». Тренер лондонского клуба Хуанде Рамос считает, что Дарио решит все проблемы на правом фланге его команды. Как сообщают источники в английском клубе, по отношению к Срне не праздный интерес, а уже есть вполне конкретное предложение. За капитана «Шахтера» «шпоры» готовы выложить 15 миллионов евро в зимнее трансферное окно, передает «Спорт.com.ua». Президент «Шахтера» Ринат Ахметов до последнего времени отказывался от любых предложений о продаже Срны, однако в январе может окончательно капитулировать. От перехода в такие клубы, как «Реал», «Ливерпуль» и даже «Тоттенхэм» Срне тоже будет трудно отказаться.