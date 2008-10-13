Шустер уйдет из «Реала» следующим летом

«Спорт.com.ua» сообщает, что немецкий тренер «Реала» Бернд Шустер вполне может уйти из клуба следующим летом. Сразу же после своего назначения Шустер встретил определенные трудности в отношениях с президентом сливочных Висенте Кальдероном и спортивным директором Предрагом Миятовичем. Победа в чемпионате Испании несколько смягчила эти трения, но они вновь возникли с новой силой уже в этом сезоне. Все дело в том, что Шустер изначально подписал контракт с мадридистами на два года с возможным продлением еще на два сезона. Базовый договор как раз закончится летом 2009 года, а подписывать новый нет желания ни у самого немецкого специалиста, ни у клубного руководства королевского клуба. Шустера упрекают во всем, начиная с отсутствия чувства юмора до неспособности нормально общаться с акулами пера. Шустер, в свою очередь, крайне недоволен тем, что практически не имеет права голоса в трансферных вопросах.