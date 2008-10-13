Звонарева поднялась на восьмое место в чемпионской гонке

В обнародованной в понедельник чемпионской гонке WTA, российская теннисистка Динара Сафина поднялась на вторую строчку, а ее соотечественница, финалистка Кубка Кремля-2008, Вера Звонарева – на 8-ю строчку. Представительница Сербии, победительница Кубка Кремля-2008, Елена Янкович упрочила свое лидерство. 1.(1). Янкович (Сербия) - 4785 очков 2 (3). Сафина (Россия) - 3823 3 (2). С. Уильямс (США) - 3681 4 (4). Дементьева (Россия) - 3235 5 (5). Иванович (Сербия) - 2953 6 (7). Кузнецова (Россия) - 2623 7 (6). Шарапова (Россия) - 2515 8 (9). Звонарева (Россия) - 2435 9 (8). В. Уильямс (США) - 2247 10 (10). А. Радваньская (Польша) - 2096 11 (12). Петрова (Россия) - 1703 … 18 (17) Чакветадзе (Россия) - 1349 30 (30). Кириленко (Россия)- 878 32 (32). Клейбанова (Россия)- 778 41 (49). Макарова (Россия)- 606 62 (62). Кудрявцева (Россия)- 458 69 (69). Веснина (Россия)- 402 71 (71). Павлюченкова (Россия)- 400 75 (84). Душевина (Россия)- 374 81 (80). Ан.Родионова (Россия)- 338 86 (87). Воскобоева (Россия) - 312