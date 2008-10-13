Титов: Удивил Мещеряков

Игроки футбольного клуба «Химки» посетили матч чемпионата России по баскетболу «Химки» - «Спартак» Спб. (72:70). Полузащитник футбольных «Химок» Егор Титов прокомментировал итоги этого баскетбольного матча. «Впечатления самые положительные. Высокий уровень, масса красивых моментов, интрига до последних секунд... Удивил Мещеряков. Не знал, что это игрок такого высокого уровня. Да и вообще «Спартак» удивил неожиданно сильной игрой. Дал бой фавориту. Разумеется, я болел за «Химок». Это ведь питерский «Спартак». Вот если бы был московский...»», - приводит слова Егора Титова «Спорт Экспресс».