Каннаваро хочет остаться в «Реале»

Защитник сборной Италии и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро хочет остаться в своем нынешнем клубе. «Скоро истекает мой контракт, поэтому я хочу как можно раньше весе вопросы с клубом. Я не хочу покидать Испанию, потому что чувствую здесь поддержку друзей, – приводит слова 35-летнего футболиста «Спорт Экспресс».– Намерен выиграть вместе клубом Лигу чемпионов и только тогда я подумаю о завершении карьеры». Ранее Каннаваро заявлял, что этот сезон станет для него последним в составе мадридского клуба.