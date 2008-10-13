Сборная России по футболу проиграла Германии

Сборная России по футболу потерпела поражение от Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года. Встреча, состоявшаяся в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1. В первом тайме в составе немецкой команды отличились Лукаш Подольски и Михаэль Баллак, а после перерыва один гол отыграл Андрей Аршавин. Первый тайм прошел с заметным преимуществом сборной Германии. Подольски открыл счет на девятой минуте, завершив комбинацию с участием Швайнштайгера и Мирослава Клозе. Второй гол в ворота Игоря Акинфеева ударом с близкого расстояния забил Баллак. Капитан немецкой команды отличился на 28-й минуте. В перерыве главный тренер сборной России Гуус Хиддинк заменил крайнего защитника Рената Янбаева на атакующего полузащитника Алана Дзагоева. Для 18-летнего Дзагоева этот матч стал первым в составе национальной команды. На 51-й минуте встречи Александр Анюков отобрал мяч у Филиппа Лама, выполнил прострел, и Андрей Аршавин поразил пустые ворота. Россияне провели еще несколько опасных атак, а в концовке встречи мяч после удара Дзагоева попал в штангу. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу немцев. В других матчах четвертой отборочной группы ЧМ-2010, состоявшихся 11 октября, сборная Финляндии победила Азербайджан (1:0), а команда Уэльса - Лихтенштейн (2:0). Таким образом, лидером группы является Германия (семь очков после трех игр), второе место занимает Уэльс (шесть очков в трех играх), третье - Финляндия (четыре очка в двух играх), а четвертое - Россия (три очка в двух играх). Пятую и шестую позиции делят команды Азербайджана и Лихтенштейна (по одному очку после трех игр). Свой следующий матч сборная России проведет 15 октября. В этот день россияне примут команду Финляндии. Игра состоится в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 по московскому времени, сообщает «Лента.ru». Германия - Россия - 2:1 (2:0) Голы: Подольски, 9 (1:0), Баллак, 28 (2:0). Аршавин, 51 (2:1). Германия: Адлер, Фридрих, Вестерманн, Мертезакер, Лам, Швайнштайгер, Хитцльшпергер (Ролфес, 90), Баллак, Троховски (Фрингс, 84), Подольски, Клозе (Гомес, 71). Россия: Акинфеев, Анюков, В.Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Дзагоев, 46), Зырянов, Семак (Сычев, 85), Жирков, Денисов, Аршавин, Погребняк.