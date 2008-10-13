Сафин обыграл Давыденко в четвертьфинале Кубка Кремля

Марат Сафин в пятницу обыграл Николая Давыденко в четвертьфинале тенисного турнира Кубок Кремля, проходящего в Москве, сообщает официальный сайт турнира. Матч длился 2 часа 26 минут и завершился со счетом 7:6 (7/5), 4:6, 6:4. За матч Сафин сделал 17 эйсов против 3 у Давыденко, что и позволило ему достигнуть успеха. В полуфинале Сафин встретится с немецким теннисистом Мишей Зверевым, который ранее в трех партиях одержал победу над сербом Виктором Троицким, информирует «Лента.ru». Еще в одном четвертьфинале несеянный россиянин Игорь Куницын уверенно переиграл Жереми Шарди из Франции 6:4, 6:2. Теперь он встретится с французом Фабрисом Санторо, вышедшим в полуфинал после того, как его соотечественник Поль-Анри Матье из-за травмы отказался от продолжения матча при счете 6:3, 2:0 в пользу Санторо.