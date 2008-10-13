Форвард сборной Германии ослушался тренера и был отстранен

Нападающий сборной Германии и "Шальке" Кевин Кураньи самовольно покинул расположение национальной команды. "В субботу вечером у нас было собрание, посвященное игре с Россией. На нем я объявил список из 18 игроков, которые попадут в заявку на матч. Кураньи в этот список не попал. Сразу после собрания Кевин подошел ко мне и выразил свое негодование тем, что ему придется наблюдать за игрой с трибуны. Я могу понять его разочарование, но то, что случилось вечером этого дня, для меня неприемлемо", - сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, отмечает «Спорт Экспресс».