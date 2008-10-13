Кубок Кучеревского остался в Днепропетровске

Сегодня завершился турнир памяти Евгения Кучеревского. На стадионе "Метеор" состоялись матч за 3-е место и финал. В первом из них встретились "Кривбасс" и запорожский "Металлург", отмечает Террикон. "Кривбасс": Лесько (Куслий, 46), Шагойко (Радченко, 58), Ковальчук (Котелюх, 58), Сердюк (Павлов, 58), Рожков, Максимов (Ибанда, 58), Костышин, Бюлюкбаши (Шепетовский, 58), Опря (Грицук, 58), Мелащенко (Мотуз, 58), Балабанов (Мисько, 58). "Металлург" З: (1 тайм) Безотосный, Опанасенко, Невмывака, Челядинский, Писоцкий, Аржанов, Кривцов, Вернидуб, Годин, Силюк, Рудыка. (2 тайм) Жук, Перишич, Воробей, Нестеров, Попов, Семененко, Смирнов, Сантрапинских, Лазарович, Кабанов, Алозие. В целом, этот матч прошел в равной борьбе, с небольшим количеством по-настоящему голевых моментов. Судьбу бронзовых медалей решил гол-красавец, забитый Александром Мелащенко. Форвард откликнулся на передачу с фланга Руслана Костышина и эффектным ударом в падении "боковыми ножницами" поразил дальний угол. Произошло это на 20-й минуте встречи. Что касается финального матча, то он однозначно был достоин своего статуса. По сравнению с пятничными играми изменения в составах команд были минимальными. У "Днепра" вместо Климавичюса и Холека с первых минут на поле появились вернувшиеся из расположения своих сборных Русол и Лёпа, на правом фланге полузащиты ФК "Харьков" опытный Иванов уступил место 19-летнему Бойченко. Впрочем, после перерыва состав гостей изменился на сто процентов – на поле вышли в основном игроки дублирующего состава. "Днепр": Старцев, Давидсон, Русол, Лисицкий, Феррейра – Ротань, Карноза (Грицай, 56), Лёпа, Каверин (Гусев, 56) – Белик (Калиниченко, 46), Воробей (Кобахидзе, 84). ФК "Харьков" (1-й тайм): Налепа, Городов, Гунчак, Чеберячко, Панковец, Милько, Касьянов, Бойченко, Сучков, Рибейро, Платон. 2-й тайм: Стойко, Нагинайлов, Яворский, Самборский, Комарницкий (Гринченко, 71), Скляр, Кравченко (Паламарчук, 68), Федотов (Глушковский, 71), Белый, Пихур, Сирык (Процюк, 68). Голы: 1:0 Каверин (15), 1:1 Платон (42). Послематчевая серия пенальти: 0:1 Комарницкий, 1:1 Лёпа, 1:1 Пихур (штанга), 1:2 Ротань, 2:2 Белый, 2:3 Феррейра, 3:3 Яворский, 3:4 Калиниченко, 3:4 Процюк (Старцев отбил). С первых минут территориальным преимуществом завладели днепропетровцы, но первый острый момент в матче создали гости – на 10-й минуте Рибейро с линии штрафной пробил рядом со стойкой ворот. Через пять минут Руслан Ротань отдал великолепную передачу из центрального круга Виталию Каверину, который выйдя один на один с Налепой, четко пробил мимо него в дальний угол – 1:0. Сразу же после этого мог воспользоваться хорошей передачей Воробья Алексей Белик, но свой шанс форвард упустил. В дальнейшем до перерыва команды создали примерно равное количество опасных моментов. У ФК "Харьков" мог забивать Сучков, бивший головой с нескольких метров после хорошей диагонали Касьянова, но Старцев отбил мяч на угловой. Были шансы отличиться также у Платона, с линии вратарской пробившего выше ворот, Гунчака, не попавшего головой с нескольких метров после подачи углового, и неточно пробившего головой Рибейро. У "Днепра" дважды на острие атак оказывался Воробей, но в одном случае он чуть-чуть не дотянулся до хорошей передачи низом Каверина, а в другом у Андрея не получился заключительный удар после подачи вошедшего в штрафную площадь за счет индивидуальных действий Давидсона. В конце концов за три минуты до перерыва харьковчанам удалось сравнять счет. После подачи на угол вратарской Сучков головой скинул мяч на противоположный угол, а там Платон опять же головой, но в падении, поразил ворота Максима Старцева. Второй тайм оказался гораздо менее богатым на события. Но все они возникали у ворот вышедшего после перерыва Дмитрия Стойко. По два неплохих момента принести своей команду победу имели Андрей Воробей, и приходивший в чужую штрафную на стандарты его тезка Русол, однако все их удары головой пришлись мимо цели. По регламенту сразу после основного времени была назначена серия пенальти. В ней точнее оказались днепряне, результативно использовавшие 4 попытки, у гостей же Пихур угодил в стойку ворот, а удар Процюка, открывавший заключительную 5-ю серию, парировал Максим Старцев. Тем самым главный приз турнира остался в Днепропетровске, и через несколько минут после окончания матча капитану "Днепра" Андрею Русолу в торжественной обстановке был вручен красивый кубок. Организаторы турнира определили и лучших футболистов в каждом амплуа. Лучшим голкипером стал харьковчанин Мацей Налепа, защитником – запорожец Дмитрий Невмывака, полузащитником – днепропетровец Руслан Ротань, форвардом – криворожанин Александр Мелащенко. Максим Старцев (голкипер "Днепра"): - Я был виноват в пропущенном мяче, и уже нельзя было сплоховать в серии пенальти. Нужно было выручить команду. Я полностью сконцентрировался на ударах – и получилось. Иван Куличенко (городской голова Днепропетровска): - Конечно, приятно, что Кубок остался дома, но не это главное. Нужно благодарить руководителей команд, которые воспользовались окном в чемпионате и приехали, - благодаря этому турнир состоялся. Вы видите, как переживали сегодня болельщики, как мальчишки бегали за автографами – вот что главное. Мефодьевич еще непревзойденный, и мы его всегда будем помнить. Он умел, как никто, объединить крепкое слово и шутку. Вот и я нашей команде сказал: "Настройтесь на "Металлург". Я лично с палкой приеду, если будет не так". Ребята должны хотеть стать чемпионами страны, стать лидерами. Андрей Павелко (председатель Федерации футбола Днепропетровской области): - Я очень доволен тем, как прошел турнир, и думаю, болельщики со мной согласятся. Это хорошая возможность и для команд проверить свои возможности во время перерыва в чемпионате. Уверен, что Мефодьичу такой формат турнира очень бы понравился, ведь он хорош для дела. Будем делать соревнования традиционными – ежегодно, в дни матчей сборных. Это удобно и для клубов, и для болельщиков. Владимир Бессонов (и.о.главного тренера "Днепра"): - Вам показалось, что я был недоволен действиями своих подопечных? Нет, вы должны понимать, что это по большому счету была обычная тренировка. Тем не менее, на кону стоял главный приз турнира, и ребята молодцы, что выиграли его. - Каким вам видится будущее молодых футболистов "Днепра", игравших на этом турнире? - Я уже сказал после первой игры, что это будущее команды. - Что скажете по поводу организации турнира? - Организация прекрасная. Ну а меня как тренера порадовало прежде всего то, что в двухнедельном перерыве в чемпионате ребята не остались без игровой практики.