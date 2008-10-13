Украинские болельщики поспорили из-за Девича

42-тысячный стадион "Металлист" вовсю поддерживал сборную Украины. Возгласы малочисленных хорватских фанов тонули в реве желто-синих трибун. Но, несмотря на то что украинцев с первых минут поддерживала многотысячная толпа болельщиков, в целом первым номером в матче играли хорваты, хотя в итоге обеим командам так и не удалось размочить счет, информирует Террикон. Футбольные фанаты покидали стадион "Металлист" разочарованными. Особенно негодовали харьковчане: после феерического футбола, который показала местная команда полторы недели назад в игре в рамках Кубка УЕФА против турецкого "Бешикташа", игра сборных выглядела вдвойне неинтересной. С середины второго тайма харьковчане сменили речевки - они стали выкрикивать: "Металлист", тем самым выражая поддержку своей команде и своеобразное негодование действиями сборной. Чтобы досадить Алексею Михайличенко, харьковчане принялись скандировать "Марко Девич!", ведь любимец местной публики и лучший бомбардир прошлого сезона в составе "Металлиста" специально принял гражданство Украины, чтобы защищать в составе сборной сине-желтый флаг, но наставник национальной команды пока услугами Марко так и не воспользовался. Поведение харьковских аборигенов возмутило болельщиков из Днепропетровска. Уже после матча две небольшие группы любителей футбола из разных городов повздорили за пределами стадиона, но в результате все закончилось лишь словесными оскорблениями в адрес друг друга, до драки дело, к счастью, не дошло.